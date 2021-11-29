Петербуржец оштрафован за плакат с оскорблением ФСИН

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство местного жителя Дмитрия Мартыничева, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мужчине назначен штраф в 1 тыс. рублей.

Согласно протоколу (составлен по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), днем 13 ноября Мартыничев "из хулиганских побуждений" наклеил плакат с надписью, оскорбляющей ФСИН России, на рекламный щит рядом с остановкой общественного транспорта на Московском проспекте Петербурга.

Суд пришел к выводу, что информация на плакате порочит репутацию ведомства, "так как безосновательно указывает на противоправность в его деятельности". В решении отмечено, что при совершении деяния Мартыничев "руководствовался исключительно намерением причинить репутационный вред ФСИН, чем унизительно и цинично выразил неуважение к обществу".

Кроме того, мужчина повредил рекламный щит, причинив владельцу - ООО "Оутдор менеджмент" - ущерб почти на 7,3 тыс. рублей.