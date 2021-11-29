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Житель Дагестана получил 11 лет колонии за создание террористической ячейки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Дагестана, обвиняемому в создании ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"Дело в отношении обвиняемого рассматривалось по ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орган), ст.205.1 (содействие террористической деятельности), ч.1 ст.222 (незаконное хранение и оборот оружия) УК РФ. Судом обвиняемый приговорен к 11 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По его словам, житель города Каспийска был задержан сотрудниками ФСБ в феврале 2020 года по подозрению в создании ячейки ИГ.

Дагестан ФСБ

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