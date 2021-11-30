80% россиян из IT-отрасли желают удаленно работать на компании, не имеющие присутствия в РФ

Доля айтишников, желающих уехать из РФ, снизилась с 2018 года на 5%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - 80% россиян, занятых в цифровой сфере, хотят работать удаленно на компании, которые не имеют физического присутствия в РФ, сообщает пресс-служба консалтинговой компании BCG со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с The Network (при участии hh.ru от России).

Прежде всего, для удаленного трудоустройства россияне рассматривают работодателей из США, Германии и Канады.

При этом доля специалистов, готовых к переезду в другую страну, несколько уменьшилась по сравнению с 2018 годом - с 65 до 60%. Для россиян в топ-3 стран для переезда входят Германия, США и Канада.

В целом по миру доля сотрудников, готовых переехать в другую страну ради работы, сократилась до 55% с 67% в 2018 году. При этом 68% опрошенных будут рады работать удаленно на работодателя, у которого нет физического присутствия в их стране.

Как отмечается в релизе, 78% сотрудников, занятых в цифровой сфере в России, собираются сменить работу через 2-3 года, а 43% уже активно ищут новое место.

Для респондентов из России главным стимулом для поиска новой работы является возможность карьерного роста (62%). Другие важные стимулы - это негативные перспективы и недооценка, нехватка признания в текущей роли (48 и 47%). Финансовая компенсация остается на первом месте по значимости, возможность обучения и освоения новых навыков, а также интересное наполнение роли замыкают топ-три главных фактора.

23 и 20% россиян соответственно исключили бы списка потенциальных работодателей те компании, которые не придерживаются их взглядов на проблемы многообразия и инклюзивности, а также окружающей среды, - по сравнению с 50 и 48% в мире.

В целом по миру сменить место работы желают 73% представителей IT-индустрии, а в поисках нового места находятся 40% опрошенных.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Натальи Даниной, пандемия серьезно усложнила ситуацию на рынке труда цифровых талантов: кросс-отраслевая конкуренция за них вышла на новый уровень, зарплаты в IT продолжают лидировать по темпам прироста и номинальным значениям, спрос уже показывает почти двукратные темпы роста. Однако сохраняется дефицит кадров в отрасли - резюме прирастают в среднем на 5%.

При этом компания фиксирует участившуюся смену работы сотрудниками и рост их увольнений по собственному желанию.

В опросе участвовали почти 10 тыс. респондентов из разных стран, работающих на позициях в цифровой сфере.