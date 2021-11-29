Сильный ветер вызвал отключение света в столице Крыма

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Веерные отключения электроснабжения наблюдаются в понедельник вечером в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильного ветра, сообщили журналистам в МЧС Крыма.

"В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях Симферополя. Происходят веерное отключения абонентов в Симферополе, а также в селах Каштановое, Партизанское, Константиновка Симферопольского района", - сказали в ведомстве. К местам отключения направлены аварийные бригады.

Жители Симферополя массово публикуют в социальных сетях фотографии обесточенных улиц крымской столицы.

Судя по информации горожан, электричества нет в домах на центральных улицах, "мигает" свет и в некоторых спальных районах.

Как сообщалось, в Крыму на последние четыре дня ноября объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквалов. Синоптики предупреждали о ветре скоростью до 20-25 м/с, в горах - 35 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом.