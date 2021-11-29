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Почти 40 тысяч человек остаются без света в Крыму из-за урагана

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Около 37 тысяч человек в Крыму находятся без электричества из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ. В ведомстве отметили, что энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей.

Пресс-служба Минэнерго позже сообщила, что максимально в Крыму были обесточены порядка 56 тысяч человек.

Пресс-служба государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" отмечает, что больше всего пострадали город Симферополь, Симферопольский район.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Крыму: до конца суток в регионе будет господствовать ураганный ветер скоростью 30-35 метров в секунду. Стихия не уйдет из региона и во вторник.

Шквалы привели вечером 29 ноября к перебоям с электричеством в столице Крыма и трех селах поблизости. Проблемы есть также в Алуштинском регионе и в Бахчисарайском районе. В Севастополе из-за шторма перекрыт рейд.

Крым Минэнерго

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