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Глава Владивостока порекомендовал сократить рабочий день из-за снегопада

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сократить рабочий день и отпустить сотрудников по домам после обеда из-за снегопада порекомендовал работодателям во вторник мэр Владивостока Константин Шестаков.

"По прогнозу после обеда ожидается усиление снега. Настоятельно рекомендую всем работодателям Владивостока отпустить своих сотрудников домой пораньше", - написал Шестаков в своих социальных сетях.

Глава города отметил загруженность городских служб в связи с уборкой снега, закончить планируют к завтрашнему дню.

В Приморском крае, в том числе и во Владивостоке, действует штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. О нем заранее предупреждали синоптики. Сильные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем ожидаются во второй половине 30 ноября, ночью и днем 1 декабря. Кроме того, в крае, особенно на юге региона и на побережье, ожидается сильный ветер со скоростью 25-32 м/с, на мысах побережья порывы достигнут 35-38 м/с. Специалисты предупредили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные накаты.

Как сообщалось, во вторник в школах Владивостока на период непогоды вводят дистанционное обучение. Также для удобства родителей в детских садах города был продлен прием детей до 9:00.

Владивосток Константин Шестаков

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