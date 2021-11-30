Медведь напал на женщину в окрестностях приморского города Артема

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Женщина пострадала в результате нападения медведя в приморском городе Артеме, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"В районе улиц Сереневая, Механизаторов и Солнечной замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, пострадавшая госпитализирована.

Власти просят местных жителей соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. Полиция и специалисты центра "Тигр" начали отлов животного.