Ранившего двух человек медведя застрелили в Приморье

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты застрелили медведя, который во вторник напал на жительницу приморского города Артема, а затем на егеря, сообщила пресс-служба администрации города.

"Во время операции по поимке медведь напал на охотоведа, нанес ему незначительные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты обезвредили дикое животное, напавшее на человека в районе первого отделения совхоза "Артемовский".

По данным центра "Тигр", вышедший в город медведь оказался взрослым самцом.

"Информация о других медведях, находящихся в городской черте, не подтвердилась", - сообщила администрация.

Как сообщалось, во вторник жителям Артема рекомендовали не выходить из дома из-за нападения медведя на местную жительницу. Женщина госпитализирована, угрозы ее жизни нет.