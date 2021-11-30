Суд попросили остановить работу опасного объекта на оборонном заводе в Дзержинске

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Волжско-Окского управления Ростехнадзора Игорь Кокунов попросил Дзержинский городской суд временно запретить работу опасного производственного объекта ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", где 27 ноября произошел пожар и пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В протоколе говорится о "Площадке производства ВМ" рег. №А40- 00206 - 0049 цеха №32 здания 2006/1 ФКП", где случилась авария. Кокунов попросил остановить эксплуатацию объекта "в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности".

Кокунов возглавил комиссию, которая расследует причины случившегося. В комиссию также вошли другие руководящие сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора, представители МЧС, федеральных и местных органов власти и страховой компании.

Сайт завода сообщил, что предприятие работает в штатном режиме и исполнит обязательства по контрактам в полном объеме.

Завод имени Свердлова специализируется на выпуске боеприпасов. На оборонную продукцию приходится около 30% в общем объеме производства.

27 ноября утром в цехе по производству взрывчатки, где используется в том числе ацетон, произошло несколько взрывов и возник пожар. Пострадали две женщины. Первый замгендиректора завода Олег Корпатенков говорил, что все работы проводились по техрегламенту и было непонятно, что случилось.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв и пожар в здании утилизации мин. Пять человек погибли, еще шестеро пострадали. 16 июля 2021 года сообщалось еще об одном ЧП на заводе: там разгерметизировалась емкость с ацетоном. Трем сотрудникам потребовалась госпитализация.