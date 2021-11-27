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Источник назвал приоритетные версии причин пожара на заводе в Дзержинске

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нарушение технологического процесса и неисправность оборудования считаются приоритетными версиями пожара на заводе боеприпасов в Дзержинске (Нижегородская область), сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Рассматриваются различные версии, однако в приоритете - нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона", - сказал он.

Также рассматривается версия неисправности оборудования.

Утром 27 ноября на ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов. Возник пожар на площади в 900 квадратных метров. Пострадали двое рабочих.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. В результате инцидента шесть человек погибли. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.

16 июля 2020 года сообщалось еще об одном ЧП на заводе. Тогда трое попали в больницу из-за разгерметизации емкости с ацетоном.

Дзержинск Нижегородская область

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