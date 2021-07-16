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Двое из пострадавших на заводе в Дзержинске попали в реанимацию

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Три человека, которые пострадали при разгерметизации емкости с ацетоном на заводе имени Свердлова в Дзержинске, доставлены в больницу скорой помощи. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Пока обследуются. Все в сознании", - сказал он.

На завод выезжала бригада службы медицины катастроф, добавил чиновник.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что госпитализированы двое мужчин и женщина.

"У всех пострадавших зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга, термические ожоги на площади 6-15% поверхности тела", - отметили в ведомстве.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся в отделении реанимации. У третьего пострадавшего - состояние средний степени тяжести, отметили в пресс-службе.

ГУ МЧС по Нижегородской облаасти ранее сообщило, что вечером в пятницу в цехе по производству ацетона разгерметизировалась емкость с растворителем, здание цеха не пострадало, людей там в момент происшествия не было.

В пресс-службе федерального МЧС же сказали, что с территории вывели 20 человек, а пострадали трое и что на месте работали пожарные.

В мэрии Дзержинска сказали, что пострадавший цех находится глубоко внутри большой территории завода и для города авария пройдет без последствий.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

Дзержинск Завод Свердлова Нижегородская область МЧС Минздрав Давид Мелик-Гусейнов

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