Экс-преподавателю СПбГУ Майклу Фрису на 5 лет запретили въезд в РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти РФ запретили въезд в страну гражданину США Майклу Фрису, работавшему на факультете свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.

"В СПбГУ поступило письмо из ФСБ РФ, в котором содержалась информация о том, что в отношении гражданина Фриса Майкла Даны принято решение о неразрешении въезда в РФ в течение пяти лет, он обязан покинуть страну в течение трех суток", - говорится в ответе проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приемной вуза.

В университете Фрис замещал должность ассистента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. В СПбГУ уточняют, что действие трудового договора с ним было прекращено 26 ноября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что решение о запрете въезда в Россию может быть связано с сотрудничеством Фриса с "Бард колледжем", деятельность которого признана нежелательной в РФ. Однако Еремеев в своем ответе указал, что в его распоряжении есть служебная записка, подписанная и.о. декана факультета свободных искусств и наук Данилой Расковым, о том, что "Фрис еще 1 июня 2021 года прекратил сотрудничество с "Бард колледжем".

"Бард колледж" (Bard College) - частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк - был признан нежелательной организацией в июне. Это произошло по решению Генпрокуратуры и обосновано тем, что деятельность вуза представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Санкт-Петербургский государственный университет сотрудничал с колледжем с 1997 года, в ноябре 2019 года там был открыт представительский офис СПбГУ.

На основе партнерства СПбГУ и "Бард колледжа" был создан первый в России факультет свободных искусств и наук. В начале 2021 года стало известно о выходе Университета свободных искусств и наук из состава СПбГУ, в результате чего подразделение должно стать самостоятельным юридическим лицом.

В конце марта координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания такого университета. В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь шла о связи будущего университета, а пока факультета СПбГУ, с Бард колледжем, получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

СПбГУ уведомил "Бард колледж" о прекращении сотрудничества. Представители этой образовательной организации исключены из ученого совета факультета свободных искусств и наук СПбГУ, научной и методической комиссий, а также из соответствующих составов советов образовательных программ.