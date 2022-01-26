Генпрокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России сообщила, что решила признать нежелательной для России деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation.

В надзорном ведомстве изучили материалы на эту организацию и пришли к выводу, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Об этом решении проинформирован Минюст. Ведомство внесет WOT Foundation в реестр организаций, нежелательных для России, в списке она станет 50-й.

WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, совещаний самой широкой направленности, проводит многочисленные конкурсы, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами.