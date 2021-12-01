Совет Федерации одобрил продление Венгрии госкредита на строительство АЭС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Венгрией о предоставлении ей государственного кредита для финансирования строительства АЭС "Пакш-2".

Согласно внесенным поправкам, кредит должен использоваться венгерской стороной в 2014-2030 гг. вместо первоначально согласованных сроков 2014-2025 гг.

Также в документ был добавлен пункт о том, что Венгрия вправе уменьшить ранее согласованную сторонами сумму использования кредита в текущем году при условии соответствующего уведомления.

Погашение кредита осуществляется 15 марта и 15 сентября каждого года в течение 16 лет (первоначально - в течение 21 года), причем первый платеж в погашение кредита проводится в ближайшую из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш", но не позднее 15 марта 2031 г. (первоначально - 2026 г.).

Венгерская сторона выплачивает проценты по кредиту следующим образом: 3,95% годовых (тут и далее) до, но не включая 15 марта 2026 г., 4,5% - до, но не включая 15 сентября 2032 г., 4,8% - до, но не включая 15 сентября 2039 г., 4,95% - до и включая дату окончательного погашения основного долга по кредиту.

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро. Российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.