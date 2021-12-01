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Лавров призвал воспринимать слова Лукашенко о ядерном оружии как предостережение Западу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещения российского ядерного оружия можно расценивать как предостережение Западу и ответ на безрассудные заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия в Восточной Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал он в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По его словам, в частности, когда в Германии формировалась новая коалиция, со стороны некоторых лиц звучали требования вывода ядерного оружия с территории Германии, а генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности передвижения ядерного оружия на восток.

"Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство все-таки остановилось? Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти заходы", - сказал Лавров.

Накануне Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Белоруссии российского ядерного оружия.

МИД РФ Белоруссия Александр Лукашенко

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