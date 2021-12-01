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Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Рабочими будут субботы 18 и 25 декабря

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Личный состав российских Вооружённых сил РФ будет отдыхать в предновогодние дни 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на селекторном совещании.

"Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", - сказал Шойгу.

При этом министр потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".

Ранее правительство РФ определило, что новогодние каникулы у россиян пройдут с 31 декабря по 9 января.

Минобороны РФ Сергей Шойгу

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