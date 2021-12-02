Претензии РКН к веб-сервису GitHub связали с публикацией данных "Умного голосования"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Административное правонарушение, по которому Роскомнадзор составил в отношении веб-сервиса GitHub протокол, связанно с отказом удалять данные "Умного голосования", сообщили "Интерфаксу" в суде.

За данное нарушение сервису грозит до 4 млн рублей штрафа.

В сентябре в Роскомнадзоре сообщили, что сайт "Умное голосование" был заблокирован в РФ, так как он используется для продолжения деятельности ФБК (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и внесен в реестр запрещенной в России информации.

Веб-сервису вменяется нарушение ч.2 ст. 13.41 КОАП РФ (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Административный протокол уже поступил в Мировой суд Москвы.

Также за отказ удалять запрещенный в РФ контент может получить очередной штраф и Twitter.

Судебные заседания в отношении Twitter и GitHub пройдут в суде 23 декабря.

GitHub - один крупнейших зарубежных веб-сервисов для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.