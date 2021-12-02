СК возбудил дело об истязаниях детей в Удмуртии после сюжета на ТВ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело об истязаниях после выхода на одном из федеральных каналов сюжета о жестоком обращении с детьми, сообщает пресс-служба управления в четверг.

По данным следствия, в период с января 2019-го по январь 2021 года в Якшур-Бодьинском районе республики местный житель жестоко обращался со своими внуками - мальчиками 2011 и 2016 г.р., говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).

В сообщении отмечается, что в ходе расследования также будет дана оценка мерам, принимаемым органами системы профилактики в отношении этой семьи.

Несколько дней назад в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что житель Удмуртии бил своих малолетних внуков.