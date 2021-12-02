Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным заболеванием

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирус становится сезонным заболеванием, его подъем прогнозировался и наблюдался с середины сентября, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"(В РФ - ИФ) подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. Ключевое слово - что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени манеры нового нашего гостя планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября", - сказала Попова в интервью в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, "в текущем году новый коронавирус также пришел уже в это время и обеспечил сезонную осеннюю волну (заболеваемости - ИФ), которую мы сейчас наблюдаем".

Попова отметила, что при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и обретении коллективного иммунитета путем вакцинации ставится барьер перед COVID-19.

"Не все еще встретились, и он (коронавирус - ИФ) еще не со всеми встретился. Поэтому возможности ему разгуляться мы предоставляем, к сожалению, значительное количество таких вариантов развития. Пока мы не научимся делать все, как следует, у него будет сезонное развитие", - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова также сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России с начала ноября снизилась больше чем на 20%.

"На сегодняшний день ситуация в РФ стабилизируется, это очевидно (...) С начала ноября, со второй недели, мы видим снижение (заболеваемости), каждую неделю это 6-8%. По итогам ноября мы видим сегодня снижение уже больше, чем на 20%", - сказала она.

По ее словам, "снижение положительных тестов в удельном весе всех выявляемых, всех сделанных тестов, - почти на 30%". "То есть это говорит о стабилизации ситуации", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что после подъема заболеваемости, который продолжался шесть недель, с помощью введенных ограничительных мер и периода нерабочих дней удалось снизить количество контактов между людьми, что привело к снижению числа случаев коронавируса.

Однако, как сказала Попова, ситуация с коронавирусом в разных регионах развивается по-разному. Она считает, что волны заболеваемости COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет.

Попова указала на необходимость прививаться и соблюдать все санитарные правила для предотвращения передачи вируса.