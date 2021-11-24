В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых граждан

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан старше 60 лет, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании облправительства в среду.

По ее словам, на сегодня в регионе вакцинировано порядка 50% взрослого населения, однако одновременно с этим в данной возрастной группе отмечается наибольшее количество летальных исходов и последствий от коронавируса.

Поэтому и было принято решение внести изменения в постановление об обязательной вакцинации в регионе. Как пояснила Историк, "в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, не имеющих медотводов, и добавлены подростки, лица старше 18 лет", те, кто учатся в средних специальных учебных заведениях и вузах.

Глава регионального Роспотребнадзора уточнила, что федеральные служащие, работающие в Ленинградской области, как и другие госслужащие, должны быть вакцинированы.

Как сообщалось, с 15 ноября привиться в регионе должны все сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций, в том числе работники транспорта и социальные работники.

С 30 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании не более полугода назад в регионе требуется при посещении музеев, театров, кинотеатров, цирков, шапито, фитнес-клубов, стоматологий, бассейнов, а также при заселении в гостиницы.

Запрещена работа ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий. В организациях общественного питания, салонах красоты, косметических салонах и парикмахерских ограничивается заполняемость посадочных мест: в "красной" зоне заполняемость не должна превышать 50%, в "желтой" - не более 75%.

Кроме того, ресторанам и кафе "красной" и "желтой" зон с 2:00 до 6:00 разрешено обслуживать посетителей исключительно навынос или с доставкой на дом.

В "красной зоне" по эпидобстановке в регионе находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы, Сосновый Бор, Подпорожский и Лодейнопольский районы. В "желтой" зоне - Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.