Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки спасатели подняли на поверхность тела 11 человек, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтеров и 2 горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - говорится в сообщении.

На пятницу запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски погибших шахтеров и ликвидацию последствий аварии. "Газообстановка в шахте сложная, но стабильная. Отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок, поиск и поднятие тел погибших шахтеров", - отмечает пресс-служба.

Сообщается также, что по состоянию на 12:00 (08:00 по московскому времени) в стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 - в удовлетворительном. Планируется выписка 13 человек.

83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил в своем телеграм-канале, что власти региона уточнили сумму выплат шахтерам и горноспасателям, которые находились в состоянии средней степени тяжести после ЧП на "Листвяжной".

"Уточненные данные: дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тыс. рублей - в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона сообщал, что пострадавшие в состоянии средней степени тяжести получат по 200 тыс. рублей от региона.

ЧП на "Листвяжной"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Хроника коронавируса. Ноябрь.

23
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикронФилиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
Кемеровская область Листвяжная

Новости по теме

Новости

В Думе допустили, что РФ может помочь Донбассу в случае военной агрессии Киева

Что случилось этой ночью: пятница, 3 декабря

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Пандемия коронавируса

Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии

Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии
Пандемия коронавируса

Минздрав подготовит к середине декабря список медотводов от вакцинации против COVID

Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy за нарушение авторских прав

Рогозин сообщил, что пуск "Союза" с космодрома Куру вновь отложен на сутки

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

Что произошло за день: четверг, 2 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });