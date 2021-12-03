Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки спасатели подняли на поверхность тела 11 человек, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтеров и 2 горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - говорится в сообщении.

На пятницу запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски погибших шахтеров и ликвидацию последствий аварии. "Газообстановка в шахте сложная, но стабильная. Отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок, поиск и поднятие тел погибших шахтеров", - отмечает пресс-служба.

Сообщается также, что по состоянию на 12:00 (08:00 по московскому времени) в стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 - в удовлетворительном. Планируется выписка 13 человек.

83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил в своем телеграм-канале, что власти региона уточнили сумму выплат шахтерам и горноспасателям, которые находились в состоянии средней степени тяжести после ЧП на "Листвяжной".

"Уточненные данные: дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тыс. рублей - в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона сообщал, что пострадавшие в состоянии средней степени тяжести получат по 200 тыс. рублей от региона.

ЧП на "Листвяжной"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).