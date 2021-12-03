Тела еще 12 погибших подняты из шахты "Листвяжная"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Горноспасатели МЧС доставили с глубины на поверхность ещё 12 тел погибших в шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным на утро пятницы, в шахте оставалось 27 погибших шахтеров и два горноспасателя.

В правительстве Кемеровской области сообщали, что на пятницу, 3 декабря, запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски погибших шахтеров и ликвидацию последствий аварии. Отмечалось, что газообстановка в шахте сложная, но стабильная.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.