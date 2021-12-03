В РЖД рассчитывают пустить по БАМу беспилотники

Замглавы компании сообщил о дефиците машинистов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" после расширения "восточного полигона" рассчитывают восполнить дефицит машинистов за счет технологий беспилотного вождения, сообщил сотрудникам компании ее замруководителя Олег Валинский.

"Сегодня тот же БАМ везет, условно, 30 млн тонн, а должен будет везти за 50-60 млн. У меня проблема - как взять бригады. И переход этих участков на (технологии - ИФ), в том числе и без машинистов - это спасение, потому что в противном случае мы находимся в патовой ситуации. Это одна из очень сильных головных болей", - сказал он.

"С одной стороны, мы будем двигаться к беспилотной езде. Но, я считаю, это не та тема, которая завтра произойдет. (...) Работа машиниста перейдет в работу оператора. Нам пока, чтобы довериться технике на просторах страны, - так, чтобы (локомотивы самостоятельно - ИФ) поехали, - ой надо еще сколько всего сделать и проинвестировать, - добавил он. - Для нас переход пока (на езду - ИФ) без помощника машиниста и то является огромным инновационным скачком, который лишь частично решит проблему (локомотивной - ИФ) дирекции".

"Тема сложная. Пока к этому в грузовом движении мы к этому еще не подошли, и мы идем больше в логике каких-то функционалпомогающих локомотивной бригаде и машинисту (опций - ИФ), и не более того. Мы пробуем себя в маневровом движении. На станции Лужская (припортовая станция Усть-Луги, Ленинградская обл. - ИФ) работает три локомотива в таком режиме. Мы пытаемся расширить географию и количество (таких - ИФ) станций в маневровом движении. Но там тоже находится машинист", - отметил он.

"Я бы не сказал, что у нас машинисты должны исчезнуть даже в принципе. В грузовом движении они не исчезнут никогда, честно скажу - не хочу быть ретроградом. Второе: сегодня я вижу абсолютно другое - есть рост перевозок, и если говорить о дирекции тяги, то мы сегодня находимся в большей степени в дефиците локомотивных бригад", - сообщил Валинский.