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Жителей нижегородского Дзержинска напугал шум от учений на военном полигоне

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Власти города Дзержинска Нижегородской области заявляют об отсутствии каких-либо ЧП в городе после сообщений от горожан о подозрительном шуме, похожем на взрыв.

"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Дзержинска, хлопок, который был слышен на территории города, связан с тактическими учениями, которые проводятся на полигоне у поселка Смолино. Чрезвычайных происшествий на территории городского округа не зафиксировано", - заявили журналистам в мэрии города.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска "Интерфаксу" также сообщили, что шум не связан с каким-либо происшествием на территории предприятий в городе.

"Это проходят учения на Мулинском полигоне", - сказал диспетчер.

В пятницу вечером в соцсетях стала появляться информация о том, что горожане слышали звук, похожий на взрыв или хлопок.

Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске

Утром 27 ноября на оборонном ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" в нижегородском Дзержинске в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возник пожар. Пострадали две женщины, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Сначала сообщалось, что площадь пожара составила 900 кв. м, однако позднее выяснилось, что она составляет 55 кв. м.

Первый заместитель генерального директора завода Олег Корпатенков сообщил журналистам, что возгорание произошло в цехе по производству взрывчатых материалов, причины пока непонятны и будут установлены в ходе расследования.

По его словам, работы проводились согласно техрегламенту.

Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

По результатам проведённых анализов, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Радиационный фон также в норме.

Руководитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производства завода, на котором произошла авария. Материалы направлены в суд.

Дзержинск Нижегородская область

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