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Естественная убыль населения РФ за январь-октябрь выросла на 72%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-октябре 2021 года выросла на 71,6% по сравнению с январем-октябрем 2020 года, сообщил Росстат. Этот показатель составил 802,8 тыс. человек (против 467,9 тыс. человек годом ранее).

Число родившихся в январе-октябре 2021 года снизилось на 2% - до 1 млн 169,9 тыс. с 1 млн 193,4 тыс. в январе-октябре 2020 года.

Число умерших в РФ в январе-октябре 2021 года увеличилось на 18,7% - до 1 млн 972,7 тыс. человек с 1 млн 661,4 тыс. в январе-октябре 2020 года.

В РоссииСмертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020-го из-за COVIDСмертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020-го из-за COVIDЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в РФ в 2020 году увеличилась более чем в 2 раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,17 млн.

По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 октября 2021 года (на 1 ноября еще нет данных) составила 145,8 млн человек, сократившись с начала года на 407,4 тыс. человек. Миграционный прирост за январь-сентябрь на 39,7% компенсировал естественную убыль населения.

Росстат

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