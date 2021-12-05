Чернышенко рассказал, что в России насчитывается около 2,7 млн добровольцев

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днём добровольца, который отмечают в России и мире 5 декабря.

"По инициативе президента в стране создана Ассоциация волонтёрских центров. На сегодняшний день в России, по данным Росстата, насчитывается около 2,7 миллиона волонтёров, из них более 300 тысяч - это студенты вузов. Без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан. Радует, что волонтёрское движение вызывает всё больший интерес среди молодых людей. Во время Олимпийских игр в Сочи были задействованы десятки тысяч волонтёров, вклад которых сложно переоценить. Сохранить и приумножить наследие добровольческого движения - важнейшая задача для нас", - отметил вице-премьер.

По его словам, в последние годы волонтёрское движение оказало существенную поддержку всей государственной системе в сложных условиях пандемии.

"Добровольцы помогали пожилым людям по хозяйству, приносили им еду и лекарства, оказывали моральную и психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Только волонтёров-медиков в стране за период пандемии работало около 65 тысяч. Из них 35 тысяч - в медицинских организациях. Волонтёрство сегодня - это огромная и мощная движущая сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания", - отметил Чернышенко.

Он также подчеркнул, что при желании волонтёром может стать каждый, и пожелал всем добровольцам успехов и дальнейшего развития движения.