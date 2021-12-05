Два человека оказались под завалами после обрушения здания в Туве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - При демонтаже здания бывшего завода "Туваасбест" в городе Ак-Довурак в Туве рухнули конструкции.

Глава региона Владислав Ховалыг написал в соцсетях, что из-под завалов извлечен один человек: он жив, но находится в тяжелом состоянии. Ховалыг добавил, что спасатели ищут еще одного рабочего, оказавшегося под завалами.

Несчастный случай произошел днем в воскресенье. На месте обрушения ведется поисково-спасательная операция. Работают пожарные, медики, полицейские, местная администрация. Из Кызыла выехала группа из 21 спасателя МЧС и Службы ГО и ЧС.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что извлеченный из-под завалов рабочий не подавал признаков жизни.