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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека оказались под завалами после обрушения здания в Туве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - При демонтаже здания бывшего завода "Туваасбест" в городе Ак-Довурак в Туве рухнули конструкции.

Глава региона Владислав Ховалыг написал в соцсетях, что из-под завалов извлечен один человек: он жив, но находится в тяжелом состоянии. Ховалыг добавил, что спасатели ищут еще одного рабочего, оказавшегося под завалами.

Несчастный случай произошел днем в воскресенье. На месте обрушения ведется поисково-спасательная операция. Работают пожарные, медики, полицейские, местная администрация. Из Кызыла выехала группа из 21 спасателя МЧС и Службы ГО и ЧС.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что извлеченный из-под завалов рабочий не подавал признаков жизни.

Тува МЧС

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