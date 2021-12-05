Извлеченный из-под завалов здания в Туве рабочий погиб

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Извлеченный из-под завалов здания бывшего комбината "Туваасбест" рабочий погиб, сообщает глава Тувы Владислав Ховалыг в соцсетях.

"Произошла трагедия в Ак-Довураке - при демонтаже здания бывшего комбината "Туваасбест" под обломки попали два работника компании-собственника из Черногорска. Оба пострадавших приехали в Туву по работе. Поступило уточнение, что одного спасти не удалось, глубокие соболезнования родным. Второго еще ищут", - пишет глава региона.

Ранее Ховалыг сообщил, что извлеченный из-под завалов рабочий находится в очень тяжелом состоянии.

Несчастный случай произошел днем в воскресенье. На месте обрушения ведется поисково-спасательная операция. Работают пожарные, медики, полицейские, местная администрация. Из Кызыла выехала группа из 21 спасателя МЧС и Службы ГО и ЧС.