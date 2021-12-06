В Ленинградской области восстановили электроснабжение после аварии на электросетях

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники "Россети Ленэнерго" восстановили подачу электричества в Кировске, Шлиссельбурге, Павлово, Отрадном и Мге (Ленинградская область) после аварии на электросетях, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Во всех районах все потребители уже с электроэнергией", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что жители оставались без электричества около двух часов.

Ранее местные СМИ сообщали, что из-за аварии в воскресенье в регионе без света, воды и теплоснабжения остались Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Отрадное и Мга. Также перебои были в Мурино.