Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Отряд кораблей ТОФ проведет учения в акватории Японского моря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вышли в акваторию Японского моря, чтобы провести мероприятия боевой подготовки в новом учебном году, сообщает в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.

После учений и проверки всех обновленных систем и оборудования фрегат войдет в состав сил постоянной готовности ТОФ. Экипаж корвета планирует провести учение по противовоздушной обороне в море.

ТОФ Маршал Шапошников Японское море

Новости

Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан

Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан

Что произошло за день: воскресенье, 5 декабря

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм

СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм
Пандемия коронавируса

Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"

Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"
Пандемия коронавируса

Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Ушаков сообщил, что договоренности о контакте Путина и Байдена "вживую" пока нет

Пандемия коронавируса

В РФ зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19

Росавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортом

Росавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });