Отряд кораблей ТОФ проведет учения в акватории Японского моря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вышли в акваторию Японского моря, чтобы провести мероприятия боевой подготовки в новом учебном году, сообщает в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.

После учений и проверки всех обновленных систем и оборудования фрегат войдет в состав сил постоянной готовности ТОФ. Экипаж корвета планирует провести учение по противовоздушной обороне в море.