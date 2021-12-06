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Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Основатель и основной акционер "Яндекса" Аркадий Волож согласился не продавать пакет из акций компании класса B еще два года, сообщил "Яндекс".

В ноябре 2019 года Волож и "Яндекс" заключили соглашение, в соответствии с которым Волож создал семейный траст, куда в случае смерти владельца этих акций могут быть переданы акции B без возможности конвертации в класс A в течение двух лет. Ранее при подобном сценарии предусматривалась автоматическая конвертация акций. По условиям соглашения, ни сам Волож, ни его траст не могли продавать акции до конца 2021 года. Сейчас Волож и его семейный траст владеют 30,8 млн акций класса B.

Волож не планирует продавать свои акции класса B, таким образом, продление lock-up внесет ясность для рынка и обеспечит беспрерывность деятельности "Яндекса" в ближайшие годы, отмечается в сообщении.

Акции "Яндекса" делятся на два класса - A и B. Акции класса A обладают одним голосом на акцию и могут быть проданы всем желающим. Голоса акций класса B составляют 10:1 и не могут продаваться без предварительной конвертации акций класса B в A. Таким образом в компании намерены нивелировать риски того, что конвертируемые акции может получить одно лицо.

Осенью 2019 года "Яндекс" также разработал новую структуру корпоративного управления в связи с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании. Это решение было принято на фоне внесения в Госдуму законопроекта об ограничении иностранного владения у "значимых интернет-ресурсов" до 20%. Автор законопроекта депутат Антон Горелкин отозвал этот документ на доработку в день, когда "Яндекс" представил новую структуру управления.

Аркадий Волож Яндекс

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