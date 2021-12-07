На Сахалине начали эвакуацию экипажа севшего на мель иностранного сухогруза

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель возле набережной города Холмска на юго-западном побережье Сахалина, снимают с борта судна с помощью троса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Началась операция по эвакуации экипажа с борта судна. Моряков спускают на берег с помощью троса, протянутого с автомобиля на берегу к кораблю", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства, на месте эвакуации иностранных моряков работают специалисты Роспотребнадзора. Местные СМИ сообщают, что членов экипажа разместят в обсерваторе.

Водолазы Морспасслужбы, по данным пресс-службы областного правительства, приступили к осмотру судна. Они также замерят глубины фарватера, после чего будет разработан план дальнейших действий. В превентивных целях вокруг судна установят боновые заграждения. Утечек топлива нет.

Как сообщалось, днем 6 декабря при снятии с якоря в условиях штормовой погоды Xing Yuan выбросило на мель возле набережной Холмска. Экипаж состоит из 12 человек, все граждане КНР. На борту балкера груза нет, в танках судна 103 тонны топлива.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель иностранного сухогруза. Сахалинский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Xing Yuan 1993 года постройки, его длина - 94 метра, ширина - 14,8 метра, дедвейт - 5369 тонн.