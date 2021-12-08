Водолазы после шторма осмотрят иностранный сухогруз, выброшенный на побережье Сахалина

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Водолазы пока не могут осмотреть сухогруз Xing Yuan, севший на мель возле набережной города Холмска (юго-западное побережье Сахалина), из-за штормовой погоды, утечек топлива нет, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре МСКЦ "Южно-Сахалинск".

"Спасатели собираются оградить судно боновыми ограждениями со стороны моря и берега, а также осмотреть подводную часть судна. Но это пока невозможно из-за погоды. Утечек топлива нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, топливо на борту судна находится "слишком высоко, выше ватерлинии, поэтому не должно попасть в море", но на всякий случай спасатели находятся в полной готовности.

Как сообщалось, экипаж сухогруза во вторник с помощью тросов спасатели сняли на берег, сейчас все моряки находятся в обсерваторе в Холмске. По данным мэрии Холмска, они обеспечены горячим питанием и всем необходимым, у них возьмут ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, в обсерваторе моряки будут находиться в течение двух недель.

Как сообщалось, днем 6 декабря при снятии с якоря в условиях штормовой погоды Xing Yuan выбросило на мель возле набережной Холмска. Экипаж состоит из 12 человек, все граждане КНР. На борту балкера груза нет, в танках судна 103 тонны топлива. Xing Yuan 1993 года постройки, его длина - 94 м, ширина - 14,8 м, дедвейт - 5369 тонн.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель иностранного сухогруза. Сахалинский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.