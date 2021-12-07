В Комсомольске-на-Амуре школьника отправили под домашний арест после смерти одноклассника

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Школьник из Комсомольска-на-Амуре, после удара которого скончался одноклассник, помещен под домашний арест, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как говорится в сообщении, был "проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, а также собран характеризующий материал, что позволило предъявить обвинение подростку".

Трагический случай произошел 3 декабря в школе №6 Комсомольска-на-Амуре на уроке биологии в седьмом классе. Между одноклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из подростков ударил другого кулаком по голове. После этого 13-летний мальчик умер.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) и ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

Следствие также отрабатывает версию о бездействии сотрудников школы, не предотвративших конфликт.