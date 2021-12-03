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Подросток умер после драки с одноклассником в школе Комсомольска-на-Амуре

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Проверка проводится в школе Комсомольска-на-Амуре в связи со смертью ученика после конфликта с одноклассником, возбуждены уголовные дела, сообщает в пятницу прокуратура Хабаровского края.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть)", - сказано в сообщении.

Трагедия произошла 3 декабря во время урока биологии. Как сообщает прокуратура, между семиклассниками произошел конфликт. Один из учеников оскорбил другого, в ответ одноклассник ударил своего обидчика по голове. От травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой.

На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Владимир Таболин.

Прокуратура проверит своевременность прибытия медиков в учебное учреждение.

Пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в свою очередь, добавляет, что для проведения всестороннего расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели - ученики и администрация школы.

Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край

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