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Глава крымского представительства "Аэрофлота" найден мертвым

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель представительства авиакомпании "Аэрофлот" в Крыму обнаружен мертвым.

"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил журналистам, что знает о происшествии, но без деталей.

"Деталей не знаю, просто информационно знаю (о смерти - ИФ). Здесь надо следствие просить комментировать, не готов ничего сказать о причинах", - сказал он.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что тело главы крымского представительства "Аэрофлота" Роберта Валеева нашли 5 декабря, следствие рассматривает версию о самоубийстве.

У "Интерфакса" пока нет официального подтверждения информации о причинах гибели Валеева.

Аэрофлот Крым

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