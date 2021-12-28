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Минздрав РФ уточнит частоту повторного медосвидетельствования иностранцев в России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ уточнит сроки действия сертификатов о прохождении медицинского освидетельствования при въезде иностранцев и лиц без гражданства в Россию и частоту их повторных освидетельствований, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Учитывая обеспокоенность, возникшую в результате толкования закона и приказа, Министерством здравоохранения РФ принято решение внести изменения в Приказ №1079н, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы внутренних дел, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется прохождение повторного освидетельствования", - сообщили журналистам в Минздраве РФ.

В сообщении подчеркивается, что установленный в настоящий момент трехмесячный срок действия таких сертификатов для их передачи в территориальные органы внутренних дел не означает, что иностранцы и лица без гражданства обязаны проходить повторное медицинское освидетельствование каждые три месяца.

В то же время соответствующий приказ министерства (№1079н от 19.11.2021), регулирующий порядок прохождения медицинских освидетельствований, должен вступить в силу лишь 1 марта 2022 года, в него и будут внесены необходимые уточнения, отметили в Минздраве.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании всех иностранцев, въезжающих в Россию более чем на три месяца.

Закон обязывает проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование всех иностранцев, въезжающих в Россию на срок более 90 календарных дней - все эти процедуры должны быть также пройдены не более чем за 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.

Медицинское освидетельствование должно включать не только тест на наличие опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, но и проверку на "наличие или отсутствие факта употребления" наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

16 декабря нормы закона были раскритикованы представителем посольства США в Москве.

"Посольство США предупреждает всех американских граждан о новом постановлении ксенофобского характера, которое вводит российское правительство для того, чтобы усложнить жизнь иностранцам, проживающим в России", - заявил в своем твиттере пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

Минздрав РФ

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