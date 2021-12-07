Госдума приняла закон о дополнительной индексации маткапитала с 1 февраля

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительной индексации с 1 февраля размера материнского капитала с учетом индекса роста потребительских цен и еще одного параметра - коэффициента индексации, который определит правительство.

Поправки в законопроект (№ 1219891-7) ранее внесла вице-спикер парламента Анна Кузнецова.

Пока, согласно действующему законодательству, размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции (в законе не уточняется, фактической или прогнозируемой) и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете. В принятом ранее в третьем чтении законе о федеральном бюджете параметры материнского капитала зафиксированы не были, они были исключены оттуда по предложению правительства. Сделано это было для того, чтобы использовать новый механизм. Согласно принятой Госдумой поправке, размер капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Кроме того, согласно принятому закону, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет зафиксирован на действующем уровне: 483 881 руб. за первого ребенка, 639 431 за второго и последующих.

Во внесенном в конце сентября в Госдуму проекте бюджета предполагалось, что в 2022 году размер материнского капитала за первого ребенка составит 503 237 руб., за второго - 665 009 руб. По сравнению с текущим годом рост, соответственно, планировался на 4%, в то время как Минэкономразвития в начале октября сообщило о повышении прогноза по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4% на фоне роста цен на продукты питания.

Ранее о необходимости пересчета размера материнского капитала и социальных пособий заявлял президент РФ Владимир Путин. "Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Попрошу депутатов принять необходимые изменения в закон", - сказал он в ходе встречи с депутатами в октябре.

Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительная индексация социальных пособий и материнского капитала на 2022 год в связи с превышением фактического показателя инфляции над заложенным в бюджет обойдется примерно в 30 млрд руб., из них 15 млрд руб. пойдет на доиндексацию маткапитала, остальное - на различные пособия. В этой сумме не учитываются расходы на индексацию пенсий.