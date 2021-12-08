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Иркутский Минздрав уточнил, что после ЧП на промплощадке в Усть-Илимске погибли трое

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате инцидента на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске (Иркутская область) скончался еще один пострадавший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона в среду.

"Умерли всего трое", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в областном Минздраве агентству сообщили о гибели еще двух пострадавших и выписке одного.

24 ноября в одном из цехов предприятия в ходе ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината, они были госпитализированы с ожогами тела разной степени тяжести. Двое из них после скончались в медучреждении.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). После инцидента предприятие работало в штатном режиме, угрозы окружающей среде не было.

"Илим" является одной из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ.

Иркутская область Усть-Илимск

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