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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эксперт возложил вину за разворот в отношениях РФ и Запада на США и Европу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вина за разворот в отношениях России и Запада лежит на последнем, "моментом истины" для РФ стали события в Югославии, точкой невозврата в отношениях с США - Ирак, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Конечно, можно спорить о том, кто виноват. Наверное, все-таки основная часть вины лежит на Западе. Не потому, что российское руководство было умнее, дальновиднее, прозорливее, чем западное, просто Запад в 90-е годы был намного сильнее России, соответственно, Запад закладывал алгоритмы взаимодействия с Москвой", - сказал Кортунов на заседании "круглого стола" на тему "Распад СССР: влияние на современную Россию и мир", проведенного в онлайн-режиме агентством "Интерфакс" и журналом "Россия в глобальной политике".

Он напомнил, что Россия после распада СССР активно пыталась войти в состав "Группы семи", над этим много работал экс-президент Борис Ельцин. "Это было символическое решение: добиться того, чтобы Запад признал Россию частью себя, пусть на определенных условиях, пусть во многом это было символическое признание", - отметил гендиректор РСМД.

По мнению эксперта, однозначного переломного момента, когда произошел разворот в отношениях России и Запада, не было, скорее можно говорить о постепенной смене тенденций. "Но мне думается, что даже во времена позднего Ельцина стало очевидно, что интеграция дает сбой, что она не очень получается, что в общем Россию едва ли будут принимать в качестве своего даже в рамках "семерки". Наверное, события в Югославии стали серьезным моментом, моментом истины для России, когда стало известно, что запад тоже склонен к неким "двойным стандартам", - отметил Кортунов.

По его словам, в особенности эти события стали образовательным моментом для нынешнего российского руководства, которое всегда занимало легалистские позиции в международных вопросах: выяснилось, что "все страны равны, но есть более равные страны, и в некоторых случаях международные соглашения можно нарушать".

"А точка невозврата, мне кажется, если говорить об отношениях с Соединенными Штатами, была тогда, когда Соединенные Штаты вошли в Ирак. Если говорить о Европе, наверное, это произошло несколько позже, когда "завяз" процесс Корфу (запущенный в 2009 году по итогам неформального заседания ОБСЕ в Греции диалог для достижения единства в вопросах евроатлантической безопасности - ИФ), взаимодействие России с Европейским союзом, стало ясно, что Россию в Европе не очень ждут, а Европейский союз не готов пустить Россию на внутренние европейские энергетические рынки. Для российского руководства это было важным индикатором, что не получается, не выходит", - сказал Кортунов.

Он отметил, что "какой-то поворот" в российской позиции изначально был неизбежен. "Даже если бы Запад проявил максимальное понимание особой ситуации, в которой находилась Россия. Даже если бы российское руководство проявило большую последовательность и настойчивость в попытках интегрироваться в западные структуры, то скорее всего на каком-то этапе Россия бы от запада стала отходить, по крайней мере, в каких-то отношениях", - считает директор РСМД.

Со своей стороны, глава Kissinger Associates, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что у Запада было желание интегрировать РФ в западное сообщество, но при этом возникали огромные сомнения в том, что это получится.

"Мы действительно хотели интегрировать Россию в западные структуры, но конечно тогда не было продуманной стратегии как это сделать", - отметил он.

По словам Грэма, на Западе считали, что "через экономические реформы удастся создать фундамент для перехода России к настоящей демократии".

"Но с самого начала у нас были глубокие сомнения в том, что Россия совершит этот переход", - подчеркнул экс-советник американского президента.

"И поэтому мы всегда искали так называемый hedge (преграду - ИФ) против возврата имперских амбиций Советского союза и Российской империи. Мы нашли этот hedge - распространение западной системы безопасности к границам РФ, не включая саму Россию. И, в первую очередь, это касалось НАТО", - пояснил Грэм.

РСМД США Европа Андрей Кортунов

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