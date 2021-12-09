Проект закона о публичной власти будет рассмотрен Госдумой во втором чтении

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о единой системе публичной власти в РФ, который, в частности, снимает ограничение губернаторства двумя сроками подряд.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что поправок ко второму чтению поступило очень много. В частности, была поддержана поправка, внесенная им и спикерами Госдумы Вячеславом Володиным и Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также сенатором Андреем Клишасом, которая допускает возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов.

Первоначальное положение проекта закона предусматривает 15-дневную рассылку, что вызвало бурную критику у представителей субъектов РФ.

"Мы согласились, что в качестве общего правила можно установить срок рассылки законопроектов в регионы для получения отзывов 30 дней, но регламентом Госдумы в случае необходимости может быть предусмотрено и 15 дней", - сказал Крашенинников.

Другой поправкой, которую будут рекомендовать к принятию, в упомянутом проекте закона предполагается прописать все полномочия субъектов РФ, сказал Крашенинников.

"Сейчас полномочия прописаны в разных законах, и многие субъекты потребовали, чтобы была применена так называемая система "двух ключей", чтобы все полномочия были в одном законе", - сказал глава комитета.

Главы субъектов

Поправка депутатов Татарстана о возможности называться президентом для главы субъекта была ранее рекомендована на заседании профильного комитета к отклонению.

"Мы понимаем, какой резонанс вызвала эта тема, но норма возникла еще в 2010 году, и основная часть субъектов эту норму выполняет", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что, согласно закону, в уставе региона может быть установлено, как будет называться его руководитель, за исключением использования слова "президент".

Татарстан остается единственным субъектом РФ, где руководитель именуется президентом. Вместе с тем ко второму чтению была одобрена поправка депутатов Татарстана, согласно которой наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта с учетом его исторических, национальных и иных традиций.

Отставки

Также, инициатива изменяет механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. Законопроект предусматривает, что после отрешения главы региона от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе. Ко второму чтению также подержана поправка, согласно которой руководители регионов смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы.

Сроки полномочий

В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.

Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Законодательные собрания субъектов РФ после принятия закона будут самостоятельно определять число сроков полномочий губернаторов. При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Помимо этого, документ предлагает закрепить право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный Минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.

Законопроект отдельной статьей унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также инициатива предусматривает возможность дистанционной работы для заксобраний; допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов.

Проект закона (1256381-7) о публичной власти был внесен в Госдуму Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом.