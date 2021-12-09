Глава СКР заявил, что криминальная криптовалюта должна подлежать аресту

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что отсутствие признания цифровой валюты имуществом затрудняет расследование уголовных дел с использованием криптовалют.

"До настоящего времени не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу. Кроме того, отсутствие определения процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации", - сказал он в совместном интервью "Интерфаксу" и "Российской газете".

Бастрыкин отметил, что в ряде случаев "успех процедур ареста может обеспечиваться "подконтрольностью" лиц, оказывающих услуги в сфере виртуальных активов, государству, и тогда арест криптовалюты может быть реализован по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг".

"Однако необходимо учитывать децентрализованный характер выпуска цифровой валюты, который не позволяет обеспечить полный контроль государства в этой сфере. В таких случаях в целях ареста криптоактивов требуется обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства, например, внедрив в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющие суду предписывать лицу перевести криптоактивы на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства", - сказал глава СКР.

Он отметил, что сделать эти положения исполнимыми позволит одновременное расширение уголовной ответственности за неисполнение судебного решения уже установленной статьей 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Ранее, в 2020 году глава СКР уже заявлял, что цифровая валюта должна считаться имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства. По его словам, это является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым она выступает предметом взятки или хищения.