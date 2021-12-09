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Гендиректор АО "Транснефть - Верхняя Волга" задержан по делу о взятках

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО "Транснефть - Верхняя Волга", подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Гендиректором АО "Транснефть-Верхняя Волга" является Юрий Левин.

"По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижегородской области, создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов", - пояснили в региональном управлении СКР.

"Каждая взятка составляла около 1 млн рублей", - сообщает следствие. Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.

Транснефть - Верхняя Волга Юрий Левин

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