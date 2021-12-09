Ведущий советник департамента Минобороны РФ заключен под домашний арест

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест до 7 февраля ведущего советника департамента Минобороны РФ Александра Лопатина, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Советнику вменяется ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Лопатину грозит наказание либо в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.

В суде не уточнили подробности уголовного дела.