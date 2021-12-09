Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ведущий советник департамента Минобороны РФ заключен под домашний арест

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест до 7 февраля ведущего советника департамента Минобороны РФ Александра Лопатина, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Советнику вменяется ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Лопатину грозит наказание либо в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.

В суде не уточнили подробности уголовного дела.

Минобороны РФ Александр Лопатин

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 декабря

Рогозин объяснил перенос пуска "Протона" проблемами в разгонном блоке

Рогозин объяснил перенос пуска "Протона" проблемами в разгонном блоке

Суд Петербурга назначил домашний арест возможной соучастнице Августа Мейера

Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ

Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ

Пуск "Протона-М" с "Байконура" перенесен на резервную дату из-за выявленных замечаний

Пандемия коронавируса

РФ направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование

РФ направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование

Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом

В МИД РФ заявили о риске повторения Карибского кризиса

В Адвокатской палате Петербурга нашли нарушения в работе Ивана Павлова

В Адвокатской палате Петербурга нашли нарушения в работе Ивана Павлова
Пандемия коронавируса

Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах

Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });