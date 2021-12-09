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Беглов предложил привлекать учителей к борьбе с наркоманией

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Школьные учителя и классные руководители должны подключиться к профилактике потребления наркотиков, заявил на расширенном заседании антинаркотической комиссии Петербурга губернатор Александр Беглов. Его цитирует пресс-служба Смольного.

"Нужно активнее работать с педагогами, с классными руководителями. Они хорошо знают своих учеников. Необходимо шире привлекать органы местного управления, которым известны все проблемы на их территории", - считает Беглов.

Он также высказал мнение, что в борьбе с наркотиками Петербург должен объединить усилия с Ленинградской областью, поскольку невозможно разделить детей и молодежь этих регионов

"В первую очередь это относится к шести приграничным районам Петербурга. Необходимо сверить с коллегами по агломерации планы. Это общая проблема, которую не может остановить граница между городом Колпино и поселком Тельмана", - подчеркнул губернатор.

Он поручил членам комиссии и главам приграничных районов города проработать вопрос и подготовить предложения по созданию совместной антинаркотической программы с Ленинградской областью.

Александр Беглов Петербург Ленинградская область Антинаркотическая комисия Колпино

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