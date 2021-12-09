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Десятки судов скопились около Керченского пролива

По данным источника "Интерфакса", движение по мосту не перекрывалось

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков судов скопились в четверг вечером в районе Керченского пролива, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

В пресс-службе Росморречфлота не стали комментировать "Интерфаксу" ситуацию с судоходством в проливе.

Движение транспорта по мосту через пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России, не остановлено, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Мост работает штатно", - сказал собеседник агентства.

"Яндекс.Карты" подтверждают слова источника: на транспортном переходе - зеленый цвет, пробок нет.

Ранее ФСБ сообщила, что украинский военный корабль "Донбасс" находится в 18 милях от Керченского пролива и создает угрозу безопасности мореплавания, требования изменить курс не выполняет.

По данным спецслужбы, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. В 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок. На это был получен ответ, что следовать через Керченский пролив он не планирует.

Корабль управления "Донбасс" был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году как плавучая мастерская ВМФ СССР проекта 304 (код NATO англ. Amur). Получил наименование "ПМ-9". После раздела Черноморского флота СССР вошел в состав украинского флота, сменил наименование на "Краснодон" и бортовой номер U803; в 2001 году переименован в "Донбасс" и получил бортовой номер U500.

Керченский пролив

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