Двое сахалинцев на пластиковой лодке пропали в Охотском море

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет со спасателями на борту вылетел в Макаровский район (юго-восток Сахалина) на поиски двух сахалинцев, пропавших в Охотском море на пластиковой моторной лодке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в пятницу.

По данным пресс-службы, 9 декабря с устья реки Макаровка два человека вышли в море на пластиковой лодке и до настоящего времени не вернулись. Связь с пропавшими отсутствует. Их поиски ведут с утра пятницы сотрудники ГИМС и местной полиции.

"Из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя спасателями на борту", - говорится в сообщении.