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Вертолет привлекут для поиска двух пропавших в море сахалинцев

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - На Сахалине шестой день продолжаются поиски двух мужчин, которые 9 декабря на пластиковой моторной лодке вышли в море и пропали, сообщает в среду пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС региона.

В РоссииДвое сахалинцев на пластиковой лодке пропали в Охотском мореЧитать подробнее

По ее данным, в ГУ МЧС поступила информация от Сахалинского следственного отдела на транспорте Восточного Межрегионального СУТ (следственного управления на транспорта - ИФ) СКР о возможном нахождении пропавших людей в районе мыса Терпения (восточное побережье Сахалина) на острове Тюлений в Поронайском районе. Прорабатывается вопрос о вылете в этот район вертолета Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

"14 декабря поиски проводились силами ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам - ИФ) и Макаровского ОМВД. Обследована береговая полоса от города Макаров в южном направлении до села Восточное и в северном направлении до реки Горянка. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 декабря в ГУ МЧС поступила информация о том, что днём 9 декабря двое мужчин в Макаровском районе вышли в море на пластиковой моторной лодке и перестали выходить на связь. 10 декабря их поиски велись с помощью вертолета Ми-8, затем - силами сотрудников ГИМС и местной полиции.

Сахалин

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