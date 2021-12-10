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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло возле тоннеля БАМа в Бурятии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,1 энергетическим классом 11,3 зарегистрирован в пятницу в Муйском районе Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, землетрясение произошло в 11:43 по местному времени (6:43 по Москве). Эпицентр находился в 30 км южнее самого протяженного в РФ Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе.

По оперативным данным, подземный толчок ощущался в тоннеле и в поселке Северомуйск - 4 балла, в поселке Уакит - 3-4 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.

Бурятия БАМ

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