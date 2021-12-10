Российскому омбудсмену жалуются на принуждение к вакцинации

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по теме здравоохранения увеличилось втрое в текущем году по сравнению с прошлым годом; в том числе поступают жалобы на принуждение к вакцинации от COVID-19 и обращения по санитарно-эпидемиологическим ограничениям.

Пресс-служба уполномоченного сообщает в пятницу, что за девять месяцев 2021 года обращений по вопросам охраны здоровья и медпомощи поступило более 1,7 тыс., за аналогичный период 2020 года - 687, 2019 года - 625 обращений.

"Люди жаловались на ненадлежащие качество и доступность медицинской помощи, принуждение к вакцинации от COVID-19, просили об оказании содействия в направлении на обследование и лечение в соответствующие медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе.

"Значительный рост обращений связан с продолжающейся пандемией и, как следствие, санитарно-эпидемиологическими ограничениями", - отмечается в сообщении.