Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российскому омбудсмену жалуются на принуждение к вакцинации

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по теме здравоохранения увеличилось втрое в текущем году по сравнению с прошлым годом; в том числе поступают жалобы на принуждение к вакцинации от COVID-19 и обращения по санитарно-эпидемиологическим ограничениям.

В РоссииПутин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививокПутин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививокЧитать подробнее

Пресс-служба уполномоченного сообщает в пятницу, что за девять месяцев 2021 года обращений по вопросам охраны здоровья и медпомощи поступило более 1,7 тыс., за аналогичный период 2020 года - 687, 2019 года - 625 обращений.

"Люди жаловались на ненадлежащие качество и доступность медицинской помощи, принуждение к вакцинации от COVID-19, просили об оказании содействия в направлении на обследование и лечение в соответствующие медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе.

"Значительный рост обращений связан с продолжающейся пандемией и, как следствие, санитарно-эпидемиологическими ограничениями", - отмечается в сообщении.

коронавирус Россия

Новости по теме

Новости

Вертолет Robinson пропал в Кемеровской области

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Пуск "Протона-М", отложенный из-за неполадок, перенесли на 13 декабря

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта

Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Пандемия коронавируса

Парламент Камчатки поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Путин согласился, что "перекосы и перегибы" из закона об иноагентах надо убирать

ФСБ сообщила об угрозе со стороны корабля ВМС Украины в зоне Керченского пролива

Путин понадеялся на объективный судебный процесс над "Мемориалом"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });